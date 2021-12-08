CHP büyük hırsız çıktı! Özgür Karabat'ın 2 milyar TL bedelinde 14 ihalede skandal yolsuzluğunu Kenan Kıran delilleriyle ortaya çıkardı!

Sabah Gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran, sosyal medya hesabında yankı yaratacak bir ifşa paylaşımında bulundu. Kıran, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nın, İBB’den 14 ihale aldığını ve bu 14 ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL (2 katrilyon) olduğunu açıkladı. Buna ek olarak, Nurettin Canikli'nin de 7 ihalede 732 milyon lira yolsuzluk yapıldığını savunduğunu aktardı.

DELİLLERİYLE PAYLAŞTI

Kenan Kıran, paylaşımı sadece yazıya dökmekle kalmadı. Belgeleriyle beraber güçlendirdiği ifşası, CHP zihniyetinin "yolsuzluk" skandalını gözler önüne serdi. 14 ihalenin tarihlerine yer veren Kıran, tek tek hangi gün hangi tarihte ihalelerin alındığını da yine belgeleriyle açıkladı. Buna göre, 20 Eylül 2019, 23 Eylül 2019, 20 Kasım 2019, 21 Kasım 2019, 23 Aralık 2019, 23 Aralık 2019, 27 Aralık 2019, 22 Ocak 2021, 22 Ocak 2021, 9 Şubat 2021, 9 Mart 2021, 11 Mart 2021, 11 Mart 2021, 16 Haziran 2021 tarihlerinde, yolsuzluk yapılara 2 milyar TL değerinde ihale alındığı ortaya çıktı.

Kıran ayrıca, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklandığını da hatırlattı.

Tüm detayları paylaştığı Tweet dizesinde, birçok kullanıcının "tutuklansınlar" yorumlarına rastlanıldı.