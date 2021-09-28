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CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı mı?

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla göz altına alınması haberi beraberinde "CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı mı?" sorularını da gündeme getirdi. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı mı?

Denizli'de CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu patisinin danışma kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine sözler kullanmasının ardından gözaltına alındığı ileri sürülüyor. Peki, CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tugay Odabaşıoğlu evli mi? İşte Tugay Odabaşıoğlu hakkında merak edilenler...

CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tugay Odabaşıoğlu evli mi?

CHP DENİZLİ TUGAY ODABAŞIOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tugay Odabaşıoğlu 1992 yılında Aydın'ın Sultanhisar kazasında dünyaya geldi. İlk ve orta öğretim eğitimini Aydın'da Atça Fahriye Dilerek Ortaokulu'nda tamamlayan Odabaşıoğlu,  Liseyi yine Aydın'da Çine Mehmet Tuncer Anadolu Lisesi'nde okudu. Çiftçi bir babanın 4 çocuğundan biri olan Odabaşıoğlu, Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 2019 yılında Nilay Aslan ile dünya evine girdi

TUGAY ODABAŞIOĞLU TUTUKLANDI MI?

Denizli CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanma kararı verildi.

Odabaşıoğlu hakkında, 18 Eylül’de CHP Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “katil” ifadesini kullandığı iddia edilmişti. 

CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tugay Odabaşıoğlu evli mi?

SİYASET KARİYERİ

CHP Lise Örgütü Başkanlığı

CHP Ünversite Örgütü Başkanlığı

Halk Dersaneleri proje imtiyaz sahibi

Fikir Topluluğu Başkanı 2013

YKKED Köy-Genç Kurucu Başkanı  2014

CHP Denizli Merkez Efendi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 2014-2017

CHP Gençlik Kolları Kurultay Delegeliği

İl ve İlçe Delegeliği

Seçim Sandık Giriş Sorumluluğu

B.E. Kültür Evi Kurucu Başkanlığı

Aktif CHP Denizli Gençlik Kolları İl Başkanı

CHP Denizli Tugay Odabaşıoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tugay Odabaşıoğlu evli mi?

 

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