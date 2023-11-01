HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mecliste yaptığı grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail ile Hamas arasındaki savaş nasıl çözeceklerine dair önerisi alay konusu olarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Beyoğlu’nda trajikomik olay! Taksiye binen bir turist kadın dolandırıldığını zannederek 70 lira yerine 20 lira verdi
Çok Okunanlar
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek