CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin mecliste yaptığı grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail ile Hamas arasındaki savaş nasıl çözeceklerine dair önerisi alay konusu olarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

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CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu 1

İşgalci İsrail'in Filistin'deki soykırımı aralıksız devam ediyor. 25. gününde de masum insanları katleden İsrail'e karşı siyasilerden sert mesajlar geliyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, kurultay öncesi son grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail Hamas gerilimini ele alan Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin sorununun tek çaresinin kendisi olduğunu savundu.

"İKTİDARI BİZE DEVRET, FİLİSTİN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR GÖRECEKSİN"

Kılıçdaroğlu, "Başkenti Kudüs olan bir Filistin’i her yerde her zaman destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Sen muhalefet değilsin, ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülür, Orta Doğu’ya barış nasıl gelir göreceksin." açıklamasında bulundu.

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CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İsrail - Hamas savaşı çözüm önerisi sosyal medyada alay konusu oldu
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