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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kahvecilere meydan okudu!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Yeni deste açacaksınız" önerisiyle dalga geçenlere, "Ben 'her elde değil her oyunda' dedim. Hatta bazıları 'Kılıçdaroğlu kağıt oyunu bilmiyor' söylemiş, Varsa bunu söyleyenler önüme çıkabilirler." sözleriyle karşılık verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kahvecilere meydan okudu!

Bir televizyon kanalına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilginç bir açıklamada bulundu..

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tedbir olarak "Her oyunda yeni deste açacaksınız" çıkışıyla dalga geçenler ile ilgili de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Hatta bazıları 'Kılıçdaroğlu kağıt oyunu bilmiyor' söylemiş, Varsa bunu söyleyenler önüme çıkabilirler" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kahvecilere meydan okudu!

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta, Türk Tabipleri Birliği'ne ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu ziyaret sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini iskambil üzerinden eleştirmişti. Kılıçdaroğlu buna dayanak olarak kahvehaneleri örnek göstermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahvehaneye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor" sözlerini sarf etmişti.

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