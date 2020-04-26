CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun skandal talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın skandal talimatları sürmeye devam ediyor. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yandaş gazetelere bir günde toplam net rakam olarak 2.000.000 TL'lik inanılmaz bir reklam ücreti rakamı ödendiği bilgisi yer almakta.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi" talimatı verdi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından Türkiye genelindeki 11 Büyükşehir, 10 ilçe ve 191 ilçe belediye başkanına gönderilen talimatta, şu ifadeler yer aldı:

"İLANI VEREN BİLDİRSİN"

"Saygıdeğer Belediye Başkanım, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, Birgün, Dünya, Evrensel, Karar ve Milli Gazetelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilan verilerek destek olunması, ilan veren belediyelerimizin yarın saat 15.00'a kadar Yerel Yönetimler birimine bildirmesini, ayrıca yarın (22.4.2020) Genel Başkanımızın röportajının yer alacağı Cumhuriyet Gazetesi'nin temin edilmesini hassasiyetle rica ederim..."