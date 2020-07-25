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  3. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi!

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi!

Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 oyla yeniden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda böylece 7'nci kez genel başkan seçilmiş oldu. 

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa tek aday olarak gösterilmişti. Yapılan seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 oyla yeniden Genel Başkan seçildi.

Bilkent Odeon'da yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te tamamlandı.Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı. 

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. 

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi!

67 GEÇERSİZ OY

Kurultayda 67 oy ise geçersiz sayıldı. CHP'nin toplam kayıtlı 1356 delegesi bulunuyor.  Böylece Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7'nci kez genel başkan seçilmiş oldu. 

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi!

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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