CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı

CHP'de 4 Kasım'da yapılacak olan kongrede değişim hareketi lideri olarak genel merkezin adayı parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan Özgür Özel, A takımını belirledi. İşte o isimler.

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CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı 1

ÖZGÜR ÖZEL A TAKIMINI BELİRLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 seçim yenilgisi almasına rağmen koltuğu bırakmaması sonrası partide başlayan 'değişim' hareketinin lideri Özgür Özel olmuştu.

Hafta sonu yapılacak 38. Olağan Büyük Kurultay'da Kılıçdaroğlu ile yarışacak olan Özel, kazanması durumunda Parti Meclisinde (PM) yer vereceği bazı isimleri açıkladı.

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CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı
CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı
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