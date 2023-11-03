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CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel A takımını açıkladı
CHP'de 4 Kasım'da yapılacak olan kongrede değişim hareketi lideri olarak genel merkezin adayı parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan Özgür Özel, A takımını belirledi. İşte o isimler.
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