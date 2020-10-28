CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, koronavirüs testi pozitif çıkan 7 yaşında olan çocuğunun yanına yattığı için koronaya yakalandığını açıkladı. Topal, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Olayın ardından Hatay Samandağ doğumlu Milletvekili Serkan Topal'ın hayatı merak edildi. Peki CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

SERKAN TOPAL KİMDİR?

Ana adı Hasibe baba adı Yusuf olan Hatay milletvekili Serkan Topal ilk ve orta öğrenimini Samandağ’da, lise öğrenimini ise Antakya’da bitirdi. Son olarak da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesini tamamladı. 2002-2005 yılları arasında Ağrı’da 2005-2013 yılları arasında Hatay’da sınıf öğretmenliği, felsefe, felsefe tarihi, sosyoloji, psikoloji branş öğretmenliği, ve müdür yardımcılığı görevlerini yaptı.

2013 yılında kamu görevinden istifa eden Topal, 2014 yılında Samandağ Belediye Meclis Üyeliği, Hatay Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Samandağ Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerine geldi. 2015 Genel Seçimlerinde Hatay Milletvekili olarak Parlamentoya giren Serkan TOPAL 26. Dönemde de parlamento çalışmalarına devam ediyor.

SERKAN TOPAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Kasım 1976 doğumlu olan Hatay milletvekili şu anda 44 yaşındadır. İyi derecede Arapça ve orta derecede İngilizce bilen Serkan Topal evli ve bir çocuk babasıdır. Başarılı siyasetçi Hatay Samandağ doğumludur.

“TESTİ POZİTİF ÇIKAN OĞLUMUN YANINDA UYUDUM, BUNU TÜM BABALAR YAPAR”

Oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Topal çocuğunun isteği üzerine birlikte uyuduktan bir gün sonra konovirüse yakalandı. ''Bunu tüm babalar yapar'' diyen Topal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Hatay'dan 8 gün önce Ankara'ya geldim. Eşimin buradan virüsü kaptığını örendik. Benim testim negatif çıkmıştı.

* Maalesef evde 7 yaşındaki çocuğum ve dayımın kızı da var, onların da testi pozitif çıktı.

* Onlar dışarı çıkamadıkları için onlara ben baktım, ilgilendim. 3 gün içinde toparladılar ancak onlarla aynı evi paylaştım.

* Zaten olaydan sonra kimseyle temasım olmadı. İkinci gün oğlum Yusuf Kemal'in 39 derece ateşi varken benim onunla uyumamı istedi.

* Baba yüreği buna dayanamadım. Pozitif olmasına rağmen buna dayanamadım ve oğlumla uyudum. Bütün babalar bunu yapardı.

* Maalesef beşinci günde ben de 37.2 ateş belirtisi oldu. Onun dışında herhangi bir belirti olmadı. Hastanedeki testim pozitif çıktı.

“PANDEMİ KURALLARINA UYALIM”

Kendini iyi hissettiğini açıklayan Topal, vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Topal, şunları söyledi:

* Ruhen ve fiziksel olarak güçlüyüm. 14 günlük süreçten sonra aktif bir şekilde sorunları dillendirmeye devam edeceğim.

* Mesafe kurallarına uyalım, dezenfektan kullanalım, bilim kurulunun önerdiği kurallara uyalım.

* Benim yaptığımı bütün babalar yapardı. Sağlık durumum çok iyi. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.