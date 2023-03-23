CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış

HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Bu karar öncesi yaşanan süreç ortaya çıktı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DETAYI

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında CHP ile HDP'nin 6 aydır görüşme halinde olduğunu ifade ederek, Selahattin Demirtaş'ın bu süreçte yer aldığını ifade etti.

İKİ İSMİN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTILAR

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın CHP'yi ziyaretlerinde Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in adaylığına karşı çıktığını ifade eden Selvi, HDP'nin aday çıkarmama kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun mutlu olduğunu ifade etti.

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İŞTE YAŞANANLAR

Selvi yaşananları şöyle anlattı: "HDP, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını yeni açıkladı ama pazarlıklar 6 aydır sürüyordu. CHP’de arka kapı diplomasisini Sezgin Tanrıkulu yürütüyordu. Devrede bölgeden bazı işadamları vardı. Görüşme trafiği sadece CHP ile HDP arasında yürümüyordu. Kandil devredeydi. Bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’de önemli bir rol üstlendi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiklerinde Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olursa destekleyeceklerini bildirmişlerdi. Kılıçdaroğlu onu bildiği için HDP’yi Meclis’te ziyaret ettikten sonra ağzı kulaklarındaydı. Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakatın sürdüğünü görmekten dolayı mutluydu. İş 6 ay önce bitmişti. Sadece zamanı geldiği için şimdi ilan edildi."

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KARAYILAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Kandil’deki PKK’nın bir numaralı yöneticisi Murat Karayılan, “14 Mayıs’ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem değişecek” diyerek zaten günler öncesinden mesajı vermişti. Karayılan ayrıca, “6’lı Masa’ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı” dedi. Sanki 6’lı Masa’nın 7’nci ortağı gibi. Kandil, Türkiye’yi bölmek için mücadele eden PKK terör örgütünün yönetildiği merkez. Karayılan da PKK terör örgütünün bir numaralı yöneticisi.

İspanya Batasuna Partisi’ni, terörü kınamadığı için kapattı. Biz de terör örgütünün lideri 6’lı Masa’ya rol tayin ediyor. Meral Hanım, siz de buna göz yumuyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna hangi tavizler verildiyse Karayılan, “Önder APO’nun özgür olma vakti geldi” dedi. Nevruz kutlamaları sırasında da aynı dili Ahmet Türk kullandı. “Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SÖZ MÜ VERDİ

HDP-PKK ile hangi pazarlıklar yapıldı ki PKK ve HDP yöneticileri Öcalan’ın özgür olma zamanının geldiğini ilan ettiler? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı karşısında Kandil’e bir vaatte mi bulundu? Aralarında gizli bir anlaşma mı yapıldı? Bunların açıklanması gerekiyor.