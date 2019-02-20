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CHP, İYİ Parti Kadıköy belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

Kadıköy'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Kadıköy belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Kadıköy’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Kadıköy Belediye meclis üye listesi.

CHP, İYİ Parti Kadıköy belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Kadıköy'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu.  Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 24 adayı bulunuyor.  

CHP, İYİ Parti Kadıköy belediye meclis üye listesi  - 2019 yerel seçimleri

1. Fahrettin Kayhan

2. Hatice Ülkü Özer

3. Mesut Kösedağı

4. Hasan Gökpınar
 
5. Nevzat Gül

6. Ediz Zeyrek

7. Soydan Alkan

8. Cahide Eşrefoğlu

9. Nurhan Zabcı

10. Arif Kızılyalın

11. Sait Yılmaz

12. Barış Antik

13. Burcu Kara

14. Yener Kazak

15. Namık Kemal Ceylan

16. Nesrin Tibet

17. Mustafa Günalp

18. Ayşegül Deprem

19. Sami Can Okakın

20. Zeki İbişhükçü

21. İrfan Gümrah

22. İpek Demirtaş

23. Ayhan Çakas

24. Ebru Kumru

KONTENJAN ADAYLARI

1. Ayfer Yazgan Kubal

2. Altan Şentürk

3. Can Gebetaş

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