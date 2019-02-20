CHP, İYİ Parti Kadıköy belediye meclis üye listesi – Millet ittifakı 2019 seçimleri
Kadıköy'te CHP, İYİ Parti millet ittifakı ortak meclis üye listesi seçim kuruluna teslim edildi. Böylece 2019 yerel seçimleri için CHP’nin Kadıköy belediye meclis üye listesi açıklanmış oldu. Peki CHP ve İYİ Parti'nin Kadıköy’te kaç tane meclis üyesi adayı var? İşte 2019 CHP Kadıköy Belediye meclis üye listesi.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere az bir süre kala, Kadıköy'te CHP, İYİ Parti meclis üye aday listeleri belli oldu. Millet ittifakı kapsamında listede CHP ve İYİ Parti'nin toplamda 24 adayı bulunuyor.
CHP, İYİ Parti Kadıköy belediye meclis üye listesi - 2019 yerel seçimleri
1. Fahrettin Kayhan
2. Hatice Ülkü Özer
3. Mesut Kösedağı
4. Hasan Gökpınar
5. Nevzat Gül
6. Ediz Zeyrek
7. Soydan Alkan
8. Cahide Eşrefoğlu
9. Nurhan Zabcı
10. Arif Kızılyalın
11. Sait Yılmaz
12. Barış Antik
13. Burcu Kara
14. Yener Kazak
15. Namık Kemal Ceylan
16. Nesrin Tibet
17. Mustafa Günalp
18. Ayşegül Deprem
19. Sami Can Okakın
20. Zeki İbişhükçü
21. İrfan Gümrah
22. İpek Demirtaş
23. Ayhan Çakas
24. Ebru Kumru
KONTENJAN ADAYLARI
1. Ayfer Yazgan Kubal
2. Altan Şentürk
3. Can Gebetaş
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