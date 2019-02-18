CHP İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu? Serdar Aksoy kimdir? 31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. Serdar Aksoy, 31 Mart seçimleri için CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan adayı oldu. Peki Serdar Aksoy kimdir? CHP İzmir Menemen Belediye Başkan adayı Serdar Aksoy ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

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