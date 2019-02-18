CHP İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu? Serdar Aksoy kimdir?
31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. Serdar Aksoy, 31 Mart seçimleri için CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan adayı oldu. Peki Serdar Aksoy kimdir? CHP İzmir Menemen Belediye Başkan adayı Serdar Aksoy ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
Serdar Aksoy, CHP İzmir Menemen Belediye başkan adayı oldu. Serdar Aksoy'ın yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki CHP İzmir Menemen Belediye Başkan adayı Serdar Aksoy kimdir? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
SERDAR AKSOY KİMDİR?
Serdar Aksoy, 16 Nisan 1974 tarihinde İzmir Menemen'de dünyaya geldi. İlkokulu Menemen Şehit Kemal'de, ortaokulu İzmir Türk Koleji'nde, liseyi ise Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi.
Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları okudu. Aksoy, Menemen'de müteahhitlikle uğraşmaktadır. Menemen'in Sesi ve Poyraz Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.
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