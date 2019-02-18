CHP İzmir Urla belediye başkan adayı kim oldu? Burak Oğuz kimdir?
31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. Burak Oğuz, 31 Mart seçimleri için CHP'den İzmir Urla Belediye Başkan adayı oldu. Peki Burak Oğuz kimdir? CHP İzmir Urla Belediye Başkan adayı Burak Oğuz ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
Burak Oğuz CHP İzmir Urla Belediye başkan adayı oldu. Burak Oğuz'ın yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki CHP İzmir Urla Belediye Başkan adayı Burak Oğuz kimdir? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
BURAK OĞUZ KİMDİR?
Şu anda Burak Oğuz hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Kendisi bizlere ulaşarak biyografisini göndermek isterse aşağıdaki mail adresiyle iletişime geçebilir.
bilgi@bolgegundem.com.tr
Etiketler : kimdir, Burak Oğuz
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