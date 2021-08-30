CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'den 30 Ağustos'ta tepki çeken hareket!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Atatürk Anıtı'na arkasını dönerek saygısızca davranışta bulunan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin hakkında Savcılık Talimatı ile Cumhurbaşkanı'na hakaretten işlem başlatıldığı açıklandı.

Milli Zaferin 99. yılında gerçekleştirilen törende CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in Atatürk Anıtı'na arkasını dönmüş bir şekilde bir davranış sergilemesi sosyal medya hesaplarında vatandaşlar tarafından tepki çekti. Başkan Narin'in bu davranışının ardından hakkında Savcılık Talimatı ile Cumhurbaşkanı'na hakaretten işlem başlatıldığının bilgisi verildi.