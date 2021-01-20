Cumhuriyet Halk Partisi adına Karabük'te Milletvekili olarak görev alan Hüseyin Avni Aksoy'un partisini değiştireceği ve Muharrem İnce tarafından yeni kurulacak partiye geçeceği iddialarının ardından siyasi ismin hayatı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu Peki CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Hüseyin Avni Aksoy hayatı...

CHP KARABÜK MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1956 yılınfa Karabük - Safranbolu'da dünyaya gelen 64 yaşındaki Hüseyin Avni Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yapmıştır.

2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçilmiş 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yapmıştır.

TBMM 27. Dönemde Karabük Milletvekilidir.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aksoy, evli ve 1 çocuk babasıdır.