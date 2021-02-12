CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü, neden intihar etti??

CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak, 8 Şubat gecesi İzmit D-100 Karayolu üzerinde bulunan Fatma Seher Hanım Üst Geçidi'nden atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden Adak'ın intiharı parti içinde çeşitli suçlamaları da beraberinde getirirken gencecik adamın ekonomik sıkıntılar çektiği iddialarının ardından internet kullanıcıları için CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının cevapları da merak konusu oldu. İşte CHP Kartepe Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak hayatı...

CHP KARTEPE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ TUGAY ADAK KİMDİR? NERELİ?

1993 yılında Kocaeli'de doğan Tugay Adak, ilkokulu Sarımeşe İlköğretim Okulu'nda okudu. Ardından Kocaeli Köseköy Endüstri Meslek Lisesi'ne giden Adak, Kocaeli Üniversitesi'nde Petrokimya ve Rafineri Bölümü'nde lisans öğrenimi gördü.

2014 yılında CHP Kartepe İlçe Örgütü'nde katılan Adak, Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

CHP Gençlik Kolları Kurultay Delegeliği de bulunan Adak, aynı zamanda Kartepe Belediye Meclis üyesiydi.

CHP KARTEPE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ TUGAY ADAK KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ, NEDEN İNTİHAR ETTİ?

8 Şubat 2021 tarihinde, 28 yaşındayken İzmit D-100 Karayolu üzerinde bulunan Fatma Seher Hanım Üst Geçidi'nden atlayarak intihar eden Tugay Adak, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Adak'ın CHP için afis asarken düşmüş ve bir gözünü kaybetmiş olduğu öğrenildi. İşsiz olduğu öğrenilen Adak'ın ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.