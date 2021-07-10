Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanımız Deniz Demiral’ı trafik kazasında kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerine yer vermişti. Çok sayıda partili ve milletvekilleri Deniz Demiral için baş sağlığı mesajı yayımlarken CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

CHP KONYAALTI İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DENİZ DEMİRAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Demiral, CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanıydı. Genç yaşlarda CHP'de aktif siyasete atılan Deniz Demiral, ilçe teşkilatında da görev alıyordu. 29 yaşında olduğu öğrenilen Demiral 9 Temmuz Cuma günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Demiral'ın acı haberi partide üzüntüye neden oldu.

Demiral'ın cenazesi sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp morgundan alınırken anne ve babasının ayakta zor durduğu ifade edildi. Demiral'ın yakınları da göz yaşlarına hakim olamadı. Demiral'ın cenazesi CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen törenin ardından helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Akseki’ye uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok büyük… Gençlik örgütümüzden bir yol arkadaşımızı, bir evladımızı kaybettik. Deniz Demiral’a Allah’tan rahmet; ailesine, partimize sabır diliyorum."