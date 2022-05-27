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  3. CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da "Erdoğan'ı yedirmeyiz" afişleri asıldı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da "Erdoğan'ı yedirmeyiz" afişleri asıldı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kampa girdiği Van'da, caddelerdeki reklam panolarına "Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz" afişleri asılması dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da "Erdoğan'ı yedirmeyiz" afişleri asıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partili tüm belediye başkanlarının Van'daki kampı bugün başlarken, ‘27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü nedeniyle kentteki reklam panolarına ve billboardlara asılan "Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erdoğan’ı yedirmeyiz" yazılı afişler dikkat çekti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da Erdoğan'ı yedirmeyiz afişleri asıldı!

Kentin yaklaşık 30 noktasına pankartları astıklarını belirten ASKON Van Şube Başkanı Şeref Gültepe, “Öncelikle amacımız rahmetli Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını anmaktı. Tabi CHP’nin buraya gelişi de buna denk geldi. Bunlara da atfen olduğunu söyleyebilirim.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da Erdoğan'ı yedirmeyiz afişleri asıldı!

ASKON olarak biz zaten her zaman devletimizin yanında olduk ve olacağız. 62 yıl önce merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını şehit eden vesayetin bir daha hortlayamayacağını ve bir daha başaramayacaklarını dile getirmeye çalışıyoruz. Biz bu ülkeyi bölmeye çalışan her türlü vesayetin karşısındayız ve karşısında olacağız. Bu anlamda kentin birçok yerine, ana arterlere ve hava alanı kavşağına astık” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu kampa girdiği Van'da Erdoğan'ı yedirmeyiz afişleri asıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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