CHP Lideri Özgür Özel'in "baba evine dönün" çağrısına Muharrem İnce'den yanıt! Peki Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi?

Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi? sorusu merak edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta grup toplantısında partisinden ayrılanlara "Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir ne de Kemal Bey'dedir. Gelin baba evine güçlenelim" diyerek çağrından bulunmuştu... Muharrem İnce'den bu çağrıya yanıt geldi.

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CHP Lideri Özgür Özel'in "baba evine dönün" çağrısına Muharrem İnce'den yanıt! Peki Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi?

CHP'nin 19. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, Partiden ayrılan küskünlere grup kürsünden baba ocağına geri dönün çağrısı geldi.

Bu çağrı sonrası tüm gözler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çevrildi.

Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi?

Kulislerde CHP'ye katılacağı konuşulan İnce, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda iddiaları yalanladı.

İnce açıklamasında "Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız" ifadelerine yer verdi.

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