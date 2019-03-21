Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarına devam ediyor.

Zaviye Mahallesindeki pazarcı esnafını ziyaret eden ve yoğun ilgi gören Gökçe, "Pazarcı esnaflarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyerek istişarelerde bulunuyoruz. Seçimler önemli vatandaş olarak sandık başına gidin ve tercihinizi yapın, oy verirken elinizi vicdanınıza koyun projelere oy verin. Göreve geldiğimiz andan itibaren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığın seçilirsek hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak her kesimi kucaklayacağız. Bu şehri ortak akılla yöneteceğiz" diye konuştu.