CHP Milletvekili Yılmaz Ateş'e kulak verin! "CHP şuan FETÖ'nün gölgesinde boğuluyor" açıklaması deprem etkisi yarattı!

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında eski partisini ele verdi. Partiden FETÖ'ye teslim olduğu için ayrıldığını söyleyen Ateş, birbirinden çarpıcı açıklamalara yer verdi. Millet İttifakı'nı derinden sarsacak itirafları sıralayan eski CHP milletvekili, "Ben partiden FETÖ'ye teslim olduğu için ayrıldım" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN GÖLGESİNDE BOĞULUYOR"

Yılmaz Ateş, "Ben partiden FETÖ'ye teslim olduğu için ayrıldım. CHP şuan FETÖ'nün gölgesinde boğuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıl yediği içtiği ayrı gitmeyen adam, Fetullah Gülen'le yaptığı toplantının tutanaklarını yayınladı. Peki, ben bunu söyledim diye hata mı ettim?" ifadelerine yer verdi.