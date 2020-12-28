CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban kimdir, nereli, kaç yaşında? şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu soruların cevaplarını haberimizde derledik.

MÜRSEL ALBAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

50 yaşında olan Milletvekili Alban, 1970 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 1985 yılında Muğla'nın Milas ilçesine taşındı ve kısa süre sonra 1989 yılında Muğla merkeze yerleşti. Eğitimine Açık Öğretim Lisesi'nde devam etti, 1993 yılında kendi şirketini kurarak yapı- inşaat sektörüne adım attı.





SİYASİ KARİYERİ SHP GENÇLİK KOLLARINDA BAŞLADI

Siyasi kariyerine, 1989 yılında SHP Gençlik kollarında başladı. SHP-CHP birleşmesi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları, 2007- 2010 yıllarında İl Yönetim Kurulu ve İl Saymanlığı, 3 dönem İl Başkanlığı, merkez ilçe seçim komitesi başkanlığı görevlerinde yer aldı. 2014 yılında il başkanının istifa etmesi sonucunda 13 ilçe başkanı, 8 ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve 3 milletvekilinin imzaları ile Genel Merkez tarafından Muğla İl Başkanlığı görevine getirildi. 2015 ve 2017'de yapılan İl Kongrelerinde İl Başkanlığı görevine seçildi.

35. OLAĞAN KURULTAYDA DİVAN BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Mürsel Alban, 2 dönem kurultay delegeliği, 35. olağan kurultayda divan başkan yardımcılığı, 19. olağanüstü kurultayda divan kurulu üyeliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda iki dönem Grup Başkanı ve Meclis Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş Veli, Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında mütevveli heyeti, yönetim, denetim, disiplin kurullarında görev aldı. 25 Nisan 2018 tarihinde İl Başkanlığı görevinden istifa ederek 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili seçildi. Mürsel Alban, evli ve 3 çocuk babasıdır.

PINAR GÜLTEKİN OLAYINDA NE OLDU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüşmesinin ardından kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi oluşturulmuş ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, ayrıldığı Pınar Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

MÜRSEL ALBAN KONUYLA İLGİLİ NE DEDİ?

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise şu açıklamayı yaptı: "Haberi sabah attılar bize, o zamandan beri de bu konuyla ilgili yazıyorlar. Benim bu konuyla ne ilgim ne de konuyla alakalı bilgim var. CHP içinden aradılarsa ki ihtimal vermiyorum, vicdani olarak ben bunu kabul etmiyorum. Benim 3 kızım, annem var. Konuyla ilgili kimse kimseyi zan altında bırakmasın, arayan kimse bir an önce açıklansın. Bizim bir Whatsapp grubumuz var. Ben burada ortak açıklama yapılsın, bir araya gelinsin diye belirttim. Bazı vekillerimiz Ankara'da, onlar da geldikten sonra bir açıklama yapılacaktır. Tek istediğimiz, gerçeğin bir an önce ortaya çıkması."