CHP Parti Meclis üyesi Gökhan Günaydın kimdir, nerelidir, mesleği nedir? Biyografisi

Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı ve CHP Parti Meclis üyesi. 1964 yılında Amasya‘da doğdu.

1985 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1994-95 akademik yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü‘nde (TODAİE) Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programını (KYUP) tamamladı. 1997 yılında AnadoluÜniversitesi İktisat Fakültesi‘nden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde AvrupaBirliği Ortak Tarım Politikası Eğitimi‘ni tamamladı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi “AB Sertifika Hukuku” programındanmezun oldu.

2006 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında “Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Türkiye Kırsal ve Tarımsal Politikalar“ başlıklı teziile Doktora çalışmasını tamamladı.