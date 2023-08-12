CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar: Başkanlığı hiç bırakmayacak gibi çalışıyorum

CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar, partisinin 27 Ağustos’ta gerçekleşecek 13. olağan kongre öncesi, ilçede ulusal ve yerel düzeyde yayın yapan basın kuruluşlarına ziyaret gerçekleştiriyor.

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CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar: Başkanlığı hiç bırakmayacak gibi çalışıyorum

Göreve başladığı günden beri ilçede taraflı, tarafsız her kesimin sempatisini kazanmayı başaran CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar, daha önceki ilçe başkanlarına nazaran Pendik’te pekte alışık olunmayan bir çizgide başkanlık sürdürüyor.

Yılladır basın mensuplarının, muhtarların ve bazı önemli derneklerin çalınmayan kapılarını çalarak çok önemli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda da 11 Ağustos Cuma günü ilçe yönetim kurulu üyesi ile birlikte Bölge Gündem Haber'e bir ziyaret gerçekleştirdi. İlçe başkanı Bayram Bekar’ı gazetenin ve internet haber sitesini yönetim kurulu başkanı İbrahim Şahin ağırladı. Toplantıya haber sitesinin editörü Yusuf Saray’da katıldı.

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CHP PENDİK İLÇE KONGRESİ 27 AĞUSTOS’DA

Herhangi bir sorun yaşanmadan delege seçimlerinin tamamlandığını ifade eden Bekar, kongrelerinin 27 Ağustos 2023 Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacağını, kongrede aday olmadığını, daha öncede ifade ettiği gibi yerel seçimlerde partinin belediye başkan adaylığı gibi bir iştahının olduğunu yeniledi.

“BAŞKANLIĞI HİÇ BIRAKMAYACAK GİBİ ÇALIŞIYORUM”

Görev teslimi öncesi ilçedeki tüm basın mensuplarını, muhtarları ve bazı aktif dernekleri ziyaret etmek istediğini söyleyen Bekar, “10 yıl boyunca görev yapacakmış gibi, başkanlığı hiç bırakmayacak gibi çalışıyorum. Hatta fırsatım olsaydı diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla kahvaltı programda bir araya gelmek isterdim.” ifadelerini kullandı.

“PENDİK’İN YETERİNCE TANINDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Pendik özelinde de konuşan Bekar, Pendik’in hak ettiği kadar tanınmadığını söyleyerek şunları söyledi;

“Pendik’in en tanılan yanı Pendikspor’un Fenerbahçeyi 2-1 yenmesiydi. Şimdi Pendikspor şampiyon oldu, süper lige çıktı. Artık onunda bir önemi kalmadı. Pendik’te simge olacak 3 veya 5 tane vizyon proje yapılması lazım. Önce bir kent tarifinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burası kültür şehri mi, ulaşım şehri mi, sanayi şehri mi? Bu bağlamda da tüm Pendik’in paydaşlarıyla bir araya gelip fikir alışverişi yapılması gerekiyor. Yoksa herkes iyi yada kötü bir şeyler yapıyor.” dedi.

Toplantı günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı'ndan Bölge Gündem Haber'e yapılan en son ziyaret, 2015 yılında dönemin ilçe başkanı Kemal Ercan tarafından yapılmıştı.

İşte o haberi de okumak isterseniz buraya bırakalım;

Pendik'in Çipras'ından Gazetemize ZiyaretPendik'in Çipras'ı Kemal Ercan'dan Bölge Gündem'e Ziyaret

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