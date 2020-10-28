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  3. CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, hastalığına yenildi

CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, hastalığına yenildi

Lösemi tedavisi gören CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir hayatını kaybetti. Demir'in ölümü partide üzüntüye neden oldu.

CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, hastalığına yenildi

Daha önce lösemiye yakalanınca ilik nakli yapılan ve daha sonra hastalığı tekrar nükseden CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir'den acı haber geldi. Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören Demir'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Demir'in ölümü CHP Samsun teşkilatı ve partide derin üzüntüye neden oldu.  

Furkan Demir'in kardeşi Berkay Demir de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

"Bu gidişin çok erken oldu kardeşim. Daha yapacak işlerimiz, yürüyecek yolumuz vardı. Samsun İl Gençlik Kolları Başkanımız, canım kardeşim Furkan Demir maalesef yaşam mücadelesini kaybetti. Başımız sağ olsun."

CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, hastalığına yenildi

CHP SAMSUN İLK GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI FURKAN DEMİR KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Aslen Samsunlu olan Furkan Demir, bu ilde ikamet ediyordu. Samsun Anadolu Otelcilik ve Turizim Meslek Lisesi'de okudu. CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Furkan Demir, lösemi tedavisi görüyordu. Bir süre önce kendisine ilik nakli yapılmıştı ancak hastalığı tekrar nüksetti. Hastalığına rağmen ve salgın sürecinde partisinin toplantılarına video konferans yöntemiyle katılıyordu. Demir tedavi gördüğü Ankara'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Demir'in cenazesinin Samsun'a getirilerek defnedileceğini öğrenildi.

CHP Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Demir, hastalığına yenildi

Tayfun Altuntaş
Editör


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