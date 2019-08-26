CHP Tuzla Belediye başkan aday adayı Bülent Akköse İBB'de Genel Müdür Yardımcılığına Getirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tuzla üyesi ve 2019 yerel seçimlerde Tuzla Belediye Başkan aday adayı olan sanayici ve iş insanı Bülent Akköse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Şehir Hatları Genel Müdürlüğü Yardımcılığına atandı.



BÜLENT AKKÖSE KİMDİR?

1985 İstanbul Doğumlu olan Bülent Akköse aslen Kayserilidir. Lisans eğitimini %50 sporcu burslu olarak Yeditepe Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamış ve Onur Derecesiyle mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 2008/3 kısa dönem celbinde askerliğini tamamlamış ve döndükten sonra Yüksek Lisansını Galatasaray Üniversitesi Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Bölümü’nde yapmış ve “Türkiye Siyasetinde Kadın” konulu bir tez çalışması ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Sanayi Odası Avrupa Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Şubesi’nde stajlar yapmakla birlikte birçok ulusal ve uluslararası Sivil toplum kuruluşu, konferans, organizasyon ve sertifika programına katılım sağlamıştır.

Profesyonel İş Hayatına Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreter Yardımcısı olarak başlamış, burada görev aldığı dört buçuk yıl süresince “Alt İşverenlik Standardizasyon Çalışması” ve “Tersanelerin Güncel Durumu Çalışması” başta olmak üzere Denizcilik ve Gemi İnşa Sektörüne katkı sağlayan birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Bülent AKKÖSE, halen TEMA Vakfı Tuzla Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği’ni, Marmados Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Türkiye Siyaset Enstitüsü İçişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nı ve bu görev kapsamında bulunan “Model Belediye Projesi” Koordinatörlüğü’nü, ATA – Türk Atlantik Antlaşmaları Derneği Üyeliğini sürdürmekle birlikte; Metal, Denizcilik, Sağlık için Nükleer Zırhlama ve Tekstil alanlarında faaliyet gösteren KORTSA firmasına 2016 yılının Ocak ayından itibaren ortak olarak İş Geliştirme Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevleriyle profesyonel iş yaşamına Sanayici olarak devam etmektedir.