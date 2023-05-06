CHP ve İYİ Parti teşkilatları 'Van Mitingi' sonrası karıştı! Yüzlerce istifa peş peşe geldi!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde terör örgütü lideri "Öcalan" lehine atılan sloganlar CHP ve İYİ Partilileri rahatsız etti. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti üyelerinde oluşan 324 kişi toplu şekilde ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı.

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CHP ve İYİ Parti teşkilatları 'Van Mitingi' sonrası karıştı! Yüzlerce istifa peş peşe geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki gün önceki Van mitinginde Türk bayraklarını ayaklar altına alınan görüntüler ve miting esnasında Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için 'Başkan Selo' ile "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganları 7'den 70 herkesi rahatsız etmişti.

Bunun üzerine bir çok vatandaş bu duruma sosyal medyadan tepki göstererek bu nasıl miting yorumlarını yapmıştı.

DENİZLİ SESSİZ KALMADI! İYİ PARTİ VE CHPLİ 324 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Van'dan gelen görüntüler sonrası Denizli'de yaşayan CHP ve İYİ Partililer bu görüntülere tepkisini partisinden istifa ederek gösterdi. Bu bağlamda CHP ve İYİ Partilerden oluşan 324 kişi partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

ROZET TAKMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Acıpayam Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle üyelere rozetleri MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal, Emre Erdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Solak ve MHP Acıpayam İlçe Başkanı Ali Akgün tarafından takıldı.

“MHP'YE GÜÇ VERDİLER, ONUR VERDİLER”

Törende konuşan MHP Denizli Milletvekili adayı Ferudun Ünal şunları söyledi:

“Daha nice katılım törenlerinde buluşacağız. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere birçok partiden katılan kardeşlerimiz MHP'ye güç verdiler, onur verdiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum. MHP'den istifa ediyor diyorlar, istifa falan yok. MHP'yi düşüremeyecekler, MHP'nin önünü kesemeyecekler. Biz mazlumların umudu olmaktan vazgeçmeyiz"

DİLEK İMAMOĞLU ZAFER İŞARETİYLE SELAMLAMIŞTI

CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı’nda düzenlenen ve HDP’nin de desteklediği mitingde sık sık ‘Başkan Selo’ sloganları atılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da çıktığı platformda kalabalığı ‘zafer işareti’ yaparak selamlamıştı.

Kaynak: İHA

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