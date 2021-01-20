Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olarak Yalova'da milletvekilliği görevinde bulunan Özcan Özel'in partisini değiştireceği ve Muharrem İnce tarafından yeni kurulacak partiye geçeceği iddialarının ardından siyasi ismin hayatı da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu Peki CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte Özcan Özel hayatı...

CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ ÖZCAN ÖZEL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

13 Ocak 1959' da Karamürsel'de doğan 62 yaşındaki Özcan Özel'in baba adı Mehmet, anne adı Şemsiye'dir.

Matematik Öğretmeni. Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nden 1979 yılında mezun oldu.

Yüksek Öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı.

Daha sonra memuriyetten istifa ederek özel bir dershanenin kurucu temsilciğini ve müdürlüğünü yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Yalova İlçe Yöneticiliği, İl Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Yalova İli'nden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili seçildi.

Özel, evli ve iki çocuk babasıdır.