CHP'de bir taciz skandalı daha! Bu kez Çatalca'dan! İlçe Başkan Yardımcısı'ndan parti üyesine mesajlı taciz!

Son zamanlarda taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen ana muhalefet partisi CHP, bir kez daha aynı iddiayla gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E.'nin parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Olayın açığa çıkmasıyla M.E.E., CHP Çatalca İlçe Yönetimi’nin isteğiyle görevinden istifa etti.

CHP'nin son günlerde sıklıkla gündeme gelen taciz iddialarına bu kez de Çatalca'dan bir yenisi eklendi. Çatalca İlçe Başkanı Yardımcısı M.E.E., iddiaya göre parti üyesi S.O. adlı kadına mesajlar atarak tacizde bulundu.

S.O.’nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine M.E.E.’nin istifası istendi.

Görevinde istifa eden M.E.E.’nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.