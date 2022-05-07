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  3. CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! Suriyeli mülteci çıkışı parti yönetimini kızdırdı: "Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar"

CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! Suriyeli mülteci çıkışı parti yönetimini kızdırdı: "Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz' söylemek çok kolay. Ama bunun bir gerçekliği yok." sözlerini değerlendirerek," Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Bu taahhüdümüzün arkasındayız " dedi.

Türkiye'deki mültecilerin durumu gündemdeki yerini korurken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atilla Taş'ın Twitter'da açtığı sohbet odasında Suriyeli mülteciler için değerlendirmede bulunarak," İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz' demek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. 21'inci yüz yılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yoktur." ifadesini kullanmıştı.

CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! Suriyeli mülteci çıkışı parti yönetimini kızdırdı: Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar

FAİK ÖZTRAK'TAN YANIT: TAVRIMIZ NETTİR

Söz konusu açıklama dün İzmir Çeşme'de düzenlediği basın toplantısında CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, Kaftancıoğlu'nun açıklamaları için," Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri bizim tavrımız nettir. Suriyelilerin en geç 2 yıl içinde ülkelerine gönderilmesi milletimize taahhüdümüzdür. Bu taahhüdümüzün arkasındayız" diye konuştu.

CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! Suriyeli mülteci çıkışı parti yönetimini kızdırdı: Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar

GÖKÇEK: CANAN BU LAFLARI YEDİRTMEZSE BEN CHP'Yİ TANIMIYORUM

Öztrak'ın açıklamalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Canan’a cevap Kılıçdaroğlu adına Öztrak’dan geldi. Canan’a resmen; “Saçmalama otur oturduğun yerde, haddini aşma” dedi. Eh benim bildiğim Canan bu lafları Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak’a yedirtmezse ben CHP’yi tanımıyorum. ya siz parti içinde anlaşamıyorsunuz 6’lı nasıl anlaşacak?"

 

CHP'de Canan Kaftancıoğlu krizi! Suriyeli mülteci çıkışı parti yönetimini kızdırdı: Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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