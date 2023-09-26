CHP'de değişim tartışmalarının gölgesindeki Kurultayın tarihi belli oldu

CHP'de seçimlerde alınan ağır yenilginin faturasının sadece parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilerek değişim sloganı tartışmaları ile devam eden ve kongrenin ne zaman olacağı merak konusuyken, parti genel merkezi tarafından yapılan açıklamada genel merkez kongresinin tarihi kesinleşmiş oldu.

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CHP'de değişim tartışmalarının gölgesindeki Kurultayın tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı.

Genel merkez ve değişimciler arasındaki kavga nedeniyle ikiye bölünen CHP'de 38'nci olağan kurultay 4-5 Kasım'da toplanacak.

25-26 KASIM'DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında CHP iki kurultay kararını aynı anda aldı. Önce genel başkanlık yarışının yapılacağı kurultay tamamlanacak, ardından 25-26 Kasım'da tüzük değişikliği için yeni bir kurultay daha düzenlenecek.

PARTİ MECLİSİNDE BURCU KÖKSAL TARTIŞMASI

Parti Meclisinde ayrıca 13 Eylül'de gerçekleştirilen Afyonkarahisar il kongresinde olay çıkaran Afyonkarahisar Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın disipline sevk edilmesi tartışması da yaşandı. Bu tartışmada da CHPliler ikiye bölündü. Partinin bir kanadı Köksal'a yaptırım uygulanması gerektiğini savunurken diğer kanadı ise "Bu aile içi bir mesele. Büyümesine gerek yok" görüşünü savundu.

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KAYNAK: İHA

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