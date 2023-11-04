CHP'de kurultay günü! 4 aday genel başkanlık için yarışacak!

Hararetli değişim tartışmaların yaşandığı CHP'de büyük kongre günü geldi çattı. 2 gün sürmesi planlanan olağan genel kurulda 4 aday genel başkanlık için yarışacak.

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CHP'de kurultay günü! 4 aday genel başkanlık için yarışacak!

14 Mayıs seçimlerinin ardından “değişim” tartışmalarının yaşandığı CHP’de geri sayım bitti.

Temmuzda mahalle delegelerinin seçimiyle başlayan, ilçe ve il kongreleriyle devam eden kongre süreci, bugün ve yarın gerçekleştirilecek 38. olağan kurultay ile birlikte sona erecek.

Kurultay, bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda saat 10.00’da, hazirun cetvellerinin imzaya açılmasıyla başlayacak. Çoğunluğun sağlanmasının ardından eski genel başkanların salona girişiyle devam edecek kurultayın ilk günü genel başkan adaylığı için imza toplanacak. Daha sonra genel başkanlık için seçim yapılacak.

Kurultayın ikinci günü ise 61 üyeli PM ve 15 üyeli YDK seçimi gerçekleştirilecek. Böylece partinin yeni yönetimi belirlenecek.

DİVAN BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

Kongrenin divan başkanlığını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenecek. 8 kişilik divanın ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özelin önereceği isimlerden oluşacağı belirtiliyor.

4 ADAY GENEL BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK!

Kurultayda, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel, Örsan Öymen, İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan yarışacak.

1368 DELEGE OY KULLANACAK

1200’ü il kongrelerinde belirlenmiş, 168’i ise doğal delege olan toplam 1368 delege oy kullanacak. Genel başkan adaylığı için toplam delegenin yüzde 5’ine denk gelen 69 imzaya ulaşılması gerekiyor.

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