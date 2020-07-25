CHP'de kurultay heyecanı bugün başlıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 28-29 Mart'ta yapılacağı duyurulan, ancak pandemi önlemleri sebebiyle 25-26 Temmuz'a ertelenen CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın hazırlıkları tamamlandı.

Parti kulislerinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevde kalacağına kesin gözüyle bakılırken, asıl merak edilenin parti yönetiminde nasıl bir değişiklik olacağı konusu olduğu öğrenildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'un kiralanmasını kararlaştıran CHP'de, kurultay sırasında Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Katılımcıların kurallara uymaları konusunda uyarıldığı bilidirldi.

KURULTAYDA SIKI TEDBİRLER ALINDI

CHP parti yöneticileri, milletvekilleri ve delegeler partinin 37. olağan kurultayının yapılacağı Bilkent Odeon'u doldurmaya başladı.Koronavirüs sebebiyle yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'da yapılması kararlaştırılan kurultayda, hazırlıkların sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi.

Sahneye dev ekran kurulurken, tribünlerin bulunduğu duvarlara Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kurultayın sloganı "iktidar kurultayı" olarak belirlenirken, bu slogana uygun olarak merkezin farklı yerlerine "Barış için iktidar", "Özgürlük için iktidar", "Halk için iktidar", "Ezilenler için iktidar" gibi yazılar asıldı.

1356 DELEGE OY KULLANACAK

Çipli kartlarla salona giren ve ateşleri ölçülen katılımcılar, görevliler eşliğinde oturacakları yerlere götürülüyor. 4 bin koltuk bulunan merkezde, 1356 delegenin ve diğer katılımcıların hangi koltuklara oturacağı tek tek sosyal mesafe gözetilerek belirlendi. Tüm katılımcılar isimlerinin yazılı olduğu ve sosyal mesafeye uygun şekilde ayrılmış yerlere yerleşiyor.

Kurultayın yapıldığı alanda maskesiz dolaşılması yasaklanırken, sosyal mesafe kuralı da görevliler tarafından gözetiliyor. Salonun her yerinde dezenfektan bulunuyor.

KURULTAY ŞARKISININ TÜRÜ 'RAP'

Kurultayın yapılacağı merkezde kurultay için, "Hak hukuk adalet mücadelemizde 83 milyon ile kucaklaşıp el ele iktidara yürüyoruz" ve Ali Atay'ın hazırladığı rap şeklindeki "Altı Ok'un izinde yürüyoruz iktidara" şarkıları çalınıyor.

Alanda kurultay delegesi olmayan 9 il başkanı, 5 il belediye başkanı, önceki dönemlerde görev yapan 4 eski genel başkan ve şu ana kadar genel başkan adaylığını açıklayan 3 partilinin bulunacağı ayrı bir kısım da oluşturuldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kurultay alanına kısıtlı sayıda basın mensubu alınırken, diğer basın mensupları için merkez dışında özel bir bölüm ayrıldı. Bu alandan canlı yayınlar yapılıyor.

Parti tarafından kurultay için 25 ayrı bölümde canlı yayın ünitesi oluşturulurken, 20 ayrı kamerayla bu yayın ise link üzerinden yayıncı kuruluşlara dağıtılacak.

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ BUGÜN, PARTİ MECLİSİ SEÇİMİ YARIN!

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda ilk gün Genel Başkanlık seçimi yapılacak, ikinci gün ise Parti Meclisi seçimi olacak. Kurultay, çoğunluğun sağlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açılışla başlayacak.

Kurultayda, Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerilmesi tahmin ediliyor. Divanın oluşturulmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun saat 11.00 veya saat 11.15 gibi kürsüye gelerek, yaklaşık 1,5 saatlik bir konuşma yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasında iktidar olmaları durumunda yapacaklarına ilişkin bir manifestoyu açıklayacak.

İki gün sürecek olan kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak. 1356 delegenin oy kullanacağı CHP'de, genel başkan adayı olmak için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekli.

CHP'de şu ana kadar parti meclisi Üyesi İlhan Cihaner, Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ve eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olmuştu.

Kurultayın ikinci gününde ise 60 kişilik parti meclisi üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de tüzük gereği parti meclisi üyeliğine adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70 ila 75 kişilik bir “anahtar liste” oluşturması bekleniyor.

CHP kurultayında seçimler için 44 sandık, her sandığa bağlı 3 kabin olacak. Toplamda 132 kabin oluşturulacağı açıklanan kurultayda, her kabinde 10 civarında delege ayrı ayrı oy kullanacak.