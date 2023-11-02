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CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
CHP'de Yaklaşan genel merkez kongresi öncesi genel merkezciler ile değişimciler arasında ipler iyice gerilerek millet vekilleri sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu kavgasına tutuştu.
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