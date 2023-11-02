CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası

CHP'de Yaklaşan genel merkez kongresi öncesi genel merkezciler ile değişimciler arasında ipler iyice gerilerek millet vekilleri sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu kavgasına tutuştu.

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CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusunda direttiği ve seçim çalışmasından çok masadaki ortaklarına koltuk dağıtmaya mesai harcadığı seçimden hezimetle çıkması partisinde büyük bir kaosa neden oldu.

CHP'NİN POLEMİK KONUSU İMAMOĞLU'NUN VİDEOSU

Hezimetin ertesi günü olan 29 Mayıs'ta harekete geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim' mesajı verdiği bir video paylaşarak İmamoğlu'na üstü kapalı istifa çağrısında bulundu. CHP'nin 5 Kasım'da yeni genel başkanını seçeceği kurultaya sayılı günler kala, bu videoyla ilgili yeni bir polemik başladı.

"O VİDEO BİR HAZIRLIĞIN SONUCUDUR"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Düşünün 28 Mayıs akşamı biz seçimi kaybettik. Üzgünüz, kırgınız öfkeliyiz. bazı kesimlerde umutsuzluk var. Terimiz daha soğumamış sabah bir değişim videosuyla başladı 29 Mayıs. O video bir bir hazırlığın sonucudur. Zihinsel jimnastiğin bir sonucudur." diyerek İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirmek için önceden hazırlık yaptığını iddia etti.

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CHP'de Kurultay öncesi kılıçlar çekildi! Sosyal medyada vekiller arasında İmamoğlu kavgası
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