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CHP'de kurultay sonrası ilk isyan Mustafa Sarıgül'den! Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine çok kızdı ateş püskürdü
CHP'de yapılan kurultayda değişimcilerin aday Özgür Özel'e karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine ilk isyan Erzincan Milletvekili mustafa Sarıgül'den gelerek adeta ateş püskürdü.
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