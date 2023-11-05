CHP'de kurultay sonrası ilk isyan Mustafa Sarıgül'den! Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesine çok kızdı ateş püskürdü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıl süren genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül arka çıktı. Delegelere tepki gösteren CHP'li isim, açıklamasında çok ağır ifadeler kullandı.

DELEGELER ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINA GEÇTİ, KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNDAN OLDU

CHP 38. Olağan Kurultayı, dün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimleri yapıldı. 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

"RÜZGÂRA GÖRE DANS EDENLERE İNAT, BAY KEMAL'İN YOL ARKADAŞIYIM"

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Genel seçimlerden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık gösteren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurgulayan Sarıgül, paylaşımında adeta ateş püskürdü:

"Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım…"

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