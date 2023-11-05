CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Arayıp helallik isteyeceğim'

CHP'de yapılan 38. olağan kongrede genel merkezin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel'in genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i destekleyen ve Özel'in yarıştan galip çıkarak CHP'nin yeni başkanı olmasından sonra İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması geldi.

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CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Arayıp helallik isteyeceğim' 1

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP kurultayında divan başkanlığı görevini yürüten İmamoğlu, "Yine karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde mesaj dolu bir gündü. Bugün devam ediyor. Ben 100. yıldaki maratonu ıskalayamazdım. Düğün anı gibi bir şey. 100. yılın önemli bir anı İstanbul için. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve şimdi Ankara'ya döneceğim. Uyuyamadım. Bir gün daha uyuyamayacağım. Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz." dedi.

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