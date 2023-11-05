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CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Arayıp helallik isteyeceğim'
CHP'de yapılan 38. olağan kongrede genel merkezin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişimcilerin adayı Özgür Özel'in genel başkanlık yarışında Özgür Özel'i destekleyen ve Özel'in yarıştan galip çıkarak CHP'nin yeni başkanı olmasından sonra İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması geldi.
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CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinden sonra Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Arayıp helallik isteyeceğim'
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