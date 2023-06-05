CHP'de seçim sonrası çalkantı sürüyor, Kulislerde İmamoğlu sesleri yükseliyor!

Seçim sonrası istifa etmeyen ve MYK'da kalmaya devam eden Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'na yakın isimleri parti içinde konumlandırdığı belirtiliyor. Kurultayda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile rekabet etmek istemeyen CHP liderinin, koltuğunu korumak için daha fazla taviz vermesi bekleniyor.

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CHP'de seçim sonrası çalkantı sürüyor, Kulislerde İmamoğlu sesleri yükseliyor!

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan olayın ardından, dikkatler yeni yönetim kadrosuna yönelirken, bir dizi adayın kendini yönetim kadrosuna dahil etmek için uzun süredir kulis yaptığı ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim başarısızlığının sorumluluğunu MYK üyelerine yükleyerek, kendisine yönelik tepkilere karşı önlem almak amacıyla 17 üyenin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Cumartesi günü Parti Meclisi'nde (PM) başkanlık eden Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'nın belirlenme sürecinde, adı kulislerde geçen bazı isimlerin, koltuk savaşı için lobi faaliyeti yaptığı iddia edildi.

İMAMOĞLU SESLERİ

Ayrıca, son zamanlarda sık sık Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki kontrolünü giderek arttırdığı gözlemleniyor.

CHP'nin Meclis'te grup başkanvekili olarak atanan isimlerden biri olan Gökhan Günaydın, İmamoğlu'na yakınlığıyla tanınıyor.

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Sabah gazetesinin iddialarına göre, Gökhan Günaydın'ın geçmişte Kılıçdaroğlu'na karşı muhalif söylemleriyle dikkat çektiği, ancak İmamoğlu'nun grup başkanvekilliğine atanmasında büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Yeni MYK'nın atamasında da İmamoğlu'ya yakın isimlerin yer almasının kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışında İmamoğlu'nu rakip olarak görmek istemediğinden, ilerleyen süreçte yeni tavizler verebileceği iddia ediliyor.

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