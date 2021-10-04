CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası

Türkiye'nin konuştuğu Çiflikbank'un kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce vatandaşı dolandırdıktan sonra ortadan kaybolmasının ardından bir skandal da CHP'de patlak verdi. CHP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Diken daha sonra ile Eyüpsultan CHP İlçe Başkan adayı olarak girdiği seçimi mevcut ile başkanı Doğan Sartış'a kaybetti.

1 MİLYAR TL TOPLADI

Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre Diken CHP'li bazı milletvekilleri, İl Başkanları ve yardımcıları, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar topladı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

İLETİŞİM KANALLARINI KAPATIP ABD'YE GİTTİ

İddialara göre ABD'ye giden ve kendisinden haber alınamayan Saim Diken'in 1 milyar TL ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği ve burada bir şirket kurdu. CHP'lileri ve partili vatandaşlardan parayı toplayan Diken'in ayrıca sosyal medya hesaplarını ve tüm iletişimini de kapattığı da ifade edildi.

CHP'LİLERİN ARGO ESPİRİLERİNE KONU OLDU

Öte yandan CHP kulislerinde Diken'in ortadan kaybolma olayının konuşulurken bazı meclis üyelerinin de soyadı üzerinden aralarında argo espriler yaptığı belirtildi.

Ayrıca, Diken'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda CHP'li isimle fotoğrafları bulunuyor.