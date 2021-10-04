Eylül ayının en güçlü telefonları açıklandı! Listenin zirvesindeki modeller sizi çok şaşırtacak!Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle3600 ek gösterge son durum ne 2021? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?Adanış ne demek, TDK'ya göre Adanış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bülent Ersoy'un "Servetimi ortaya dökeceğim" dediği orkestra ekibinin cezası belli oldu! Üyeler Diva'ya nefret kustuMEB, LGS ve YKS örnek soruları 2021 | MEB TYT, AYT, YDT örnek sorular 2021 | Yardımcı Kaynak Paketi nedir?Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan 81 gün sonra şehit oldu! Yoğun bakımdayken baba olmuştuFlekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıUzman isim koronanın değişimini tek tek anlattı! Mevsimsel grip haline gelecek! Hafif öksürük, göz sulanmasıyla atlatılacakBensu Soral'dan daha boşanmayan Hakan Baş gecelere aktı! Esmer güzelle yakalandı!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası

CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası

CHP'den milletvekili, belediye ve ilçe başkanlığı gibi görevlerde bulunmak için seçimlere katılan ancak partide istediği konuma erişemeyen Saim Diken'in seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar TL topladığı, ortadan kaybolduktan sonra ABD'ye yerleştiği iddia edildi.

CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası

Türkiye'nin konuştuğu Çiflikbank'un kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce vatandaşı dolandırdıktan sonra ortadan kaybolmasının ardından bir skandal da CHP'de patlak verdi. CHP'den milletvekili ve belediye başkanı aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Diken daha sonra ile Eyüpsultan CHP İlçe Başkan adayı olarak girdiği seçimi mevcut ile başkanı Doğan Sartış'a kaybetti. 

1 MİLYAR TL TOPLADI

Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre Diken CHP'li bazı milletvekilleri, İl Başkanları ve yardımcıları, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar topladı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası

İLETİŞİM KANALLARINI KAPATIP ABD'YE GİTTİ

İddialara göre ABD'ye giden ve kendisinden haber alınamayan Saim Diken'in 1 milyar TL ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği ve burada bir şirket kurdu. CHP'lileri ve partili vatandaşlardan parayı toplayan Diken'in ayrıca sosyal medya hesaplarını ve tüm iletişimini de kapattığı da ifade edildi. 

CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası

CHP'LİLERİN ARGO ESPİRİLERİNE KONU OLDU

Öte yandan CHP kulislerinde Diken'in ortadan kaybolma olayının konuşulurken bazı meclis üyelerinin de soyadı üzerinden aralarında argo espriler yaptığı belirtildi. 

Ayrıca, Diken'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda CHP'li isimle fotoğrafları bulunuyor. 

CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT