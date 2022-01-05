CHP’de vefa kalmadı! Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kemal Bey en yakınlarından büyük darbe yiyecek

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de yayınlanan programda Melih Altınok'un sorularını yanıtladı.

Melih Altınok, Yılmaz Ateş'in programına konuk olduğunu ve onun, Deniz Baykal'ı Kemal Kılıçdaroğlu konusunda uyardığını söyledi. Altınok, Sevigen'e "Deniz Bey o süreçte unları nasıl değerlendirdi?" diye sordu. Bunun üzerine Sevigen, "Deniz Bey'i hepimiz uyardık. Ama siyaset nankör bir şet. Hiç vefası yok." dedi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in bu sözlerinin ardından Melih Altınok, "Hiç arkadaşlık falan yok mudur?" sorusunu yöneltti. Sevigen soruya şöyle yanıt verdi:

"Var. Olmaz mı? Ama bir yere geldikten sonra bazı insanların hiç vefası yoktur. Beni kim getirdi buraya, ne emek verdiler, hangi mücadelelerden geldi bu insanlar? Allah aşkına! Şimdi vefa toplantısı varmış bu cuma günü. İl başkanı yayımlamış. Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken partiye emek verenlere vefa gecesi yapıyordu. Ben de Vefa Lisesi mezunuyum ya biliyorsunuz. Şimdi bu vefa gecesini kime yapacaklar. Kaldı mı vefa gösterecekleri insanlar. Hepsini kovdu. Kemal Bey kime vefa ödülünü verecek. O da katılacakmış Cuma akşamı."

"KEMAL BEY EN YAKINLARINDAN BÜYÜK DARBE YİYECEK"

Melih Altınok, Deniz Baykal'ı oraya çağırıp çağırmayacaklarını sorması üzerine Mehmet Sevigen, "Deniz Bey'i 2-3 aydır ziyaret etmiş mi acaba? Bir ara gidiyordu. Ben geçen ay gittim Deniz Bey'e 2-3 aydır gitmemiş. Ve Kemal Bey, en yakınlarından büyük darbe yiyecek. Kesin bak. Bu iş böyle. Ne ekersen onu biçersin" dedi.