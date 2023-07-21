CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 24 Mayıs seçimlerde aldığı seçim hezimeti sonrasında değişim seslerinin yükseldiği CHP'de bir türlü sular durulmuyor.

Öyle ki en son geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde sosyal zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya sızan "katılımcı" nickli ki "Değişim Gerçeği" adlı Youtube kanalından "Kılıçdaroğlu'na ihanet" başlığıyla toplantının bir bölümünü sızdırdı.

Toplantının basına sızması üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" diyerek kendilerini savundu..

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'KATILIMCI' SOSYAL MEDYADAN KONUŞTU, TEHDİT ETTİ

Öte yandan toplantıda "katılımcı" nickiyle görünen medyaya toplantıya sızdırdığı düşünen katılımcı' olarak görünen kişi, Twitter'dan Ekrem İmamoğlu'nu ve değişim isteyenlere tehdit eederke şunları yazdı:

"EKREM VE İHANET ÇETESİ SİZİ UYARIYORUZ"

"Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz: Partide kavga varmış görüntüsü vermemek için biraz duralım dedik ama anlaşılan ihanet çetesi durmayacak. Madem öyle kartları biraz daha açık oynayalım.!

"BİR DEĞİL 3 KATILIMCIYDIK!"

Bir değil 3 katılımcıydık! Hepsini...1) O toplantıda bir değil tam üç KATILIMCI vardı. İlk kayıt kibar bir uyarıydı. 2) Kaydın tamamını genel başkan dahil izlemesi gereken herkes izledi. Kaydın kalanında konuşulanları çoktan paylaşırdık ama size değil partinin kurumsal kimliğine zarar gelir diye duruyoruz. 3) Sadece bu değil bundan öncekiler de hatta DÜN AKŞAMKİ ACİL TOPLANTI da kayıt altında.

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"AKILLI OLUN"

CHP'yi size yedirmeyeceğiz, akıllı olun! Demokratik bir yarış olsun, gizli kapaklı işler çevirip beşli çetelerin senaryosuna figüran olmayın diye sizi uyardık, bir kez daha uyarıyoruz. CHP'yi size yedirmeyeceğiz. Kimlerle is çevirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Gittiğiniz yol yol değil! Aklınızı başınıza alın!