CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun

CHP'de değişim isteyen Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Engin Altay ve Onursal Adıgüzel gibi partinin önemli isimlerinin de katıldığı kamuoyunda "Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme" toplantısı adı verilen toplantının sızan gizemli katılımcı, yeniden konuştu. Yapılan tüm toplantıların kayıt edildiğini ifade eden "katılımcı" ayağınızı denk alın diyerek tehdit etti.

YAYINLAMA
Google News
CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 24 Mayıs seçimlerde aldığı seçim hezimeti sonrasında değişim seslerinin yükseldiği CHP'de bir türlü sular durulmuyor.

Öyle ki en son geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde sosyal zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya sızan "katılımcı" nickli ki "Değişim Gerçeği" adlı Youtube kanalından "Kılıçdaroğlu'na ihanet" başlığıyla toplantının bir bölümünü sızdırdı.

Toplantının basına sızması üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur" diyerek kendilerini savundu..

'KATILIMCI' SOSYAL MEDYADAN KONUŞTU, TEHDİT ETTİ

Öte yandan toplantıda "katılımcı" nickiyle görünen medyaya toplantıya sızdırdığı düşünen katılımcı' olarak görünen kişi, Twitter'dan Ekrem İmamoğlu'nu ve değişim isteyenlere tehdit eederke şunları yazdı:

"EKREM VE İHANET ÇETESİ SİZİ UYARIYORUZ"

"Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz: Partide kavga varmış görüntüsü vermemek için biraz duralım dedik ama anlaşılan ihanet çetesi durmayacak. Madem öyle kartları biraz daha açık oynayalım.!

"BİR DEĞİL 3 KATILIMCIYDIK!"

Bir değil 3 katılımcıydık! Hepsini...1) O toplantıda bir değil tam üç KATILIMCI vardı. İlk kayıt kibar bir uyarıydı. 2) Kaydın tamamını genel başkan dahil izlemesi gereken herkes izledi. Kaydın kalanında konuşulanları çoktan paylaşırdık ama size değil partinin kurumsal kimliğine zarar gelir diye duruyoruz. 3) Sadece bu değil bundan öncekiler de hatta DÜN AKŞAMKİ ACİL TOPLANTI da kayıt altında.

"AKILLI OLUN"

CHP'yi size yedirmeyeceğiz, akıllı olun! Demokratik bir yarış olsun, gizli kapaklı işler çevirip beşli çetelerin senaryosuna figüran olmayın diye sizi uyardık, bir kez daha uyarıyoruz. CHP'yi size yedirmeyeceğiz. Kimlerle is çevirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Gittiğiniz yol yol değil! Aklınızı başınıza alın!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu Gizli zoom toplantısı hakkında sessizliğini bozdu! 'Cep telefonuma gelen mesajla gördüm'
Kılıçdaroğlu Gizli zoom toplantısı hakkında sessizliğini bozdu! 'Cep telefonuma gelen mesajla gördüm'
Adıyaman'da çiftçileri büyük müjde! 12 milyon TL dağıtılacak! Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan açıkladı
Adıyaman'da çiftçileri büyük müjde! 12 milyon TL dağıtılacak! Adıyaman Milletvekili Dr. İshak Şan açıkladı
CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'
CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'
Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!
Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!
Son Haberler
Türk Dil Kurumu (TDK) değişen kelimeler hangileri? TDK 18 Türkçe kelimenin yazımını değiştirdi! İşte yeni kelimeler ve yazılışları…
Türk Dil Kurumu (TDK) değişen kelimeler hangileri? TDK 18 Türkçe kelimenin yazımını değiştirdi! İşte yeni kelimeler ve yazılışları…
Uzun zaman sonra aynı karede! Abdullah Gül ve Erdoğan bir araya geldi!
Uzun zaman sonra aynı karede! Abdullah Gül ve Erdoğan bir araya geldi!
CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun
CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
Ekrem İmamoğlu sızdırılan toplantı görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! 'Toplantılar devam edecek'
Ekrem İmamoğlu sızdırılan toplantı görüntüleri hakkında ilk kez konuştu! 'Toplantılar devam edecek'
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Çok Okunanlar
İki ilimizde daha heyecanlandıran petrol haberi : Sondaj çalışmaları başlıyor
İki ilimizde daha heyecanlandıran petrol haberi : Sondaj çalışmaları başlıyor
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!
Gelecek'te istifa var! Gelecek partisi kurucularından Cuma İçten istifa etti
Gelecek'te istifa var! Gelecek partisi kurucularından Cuma İçten istifa etti
Ümit Özdağ gizli mutabakatı açıklamıştı! CHP'den yalanlama geldi!
Ümit Özdağ gizli mutabakatı açıklamıştı! CHP'den yalanlama geldi!
Yorumlananlar
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi