CHP'den Akşener'i kızdıracak İmamoğlu ve Yavaş çıkışı! İki görevi aynı anda yapamayacaklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı olması planlanan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında konuştu.

Melahat Ersoy
Editör
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CHP'den Akşener'i kızdıracak İmamoğlu ve Yavaş çıkışı! İki görevi aynı anda yapamayacaklar

Altılı masadan kalkan Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması şartıyla altılı masaya geri dönmüştü. Ancak CHP'den gelen son açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kızdırabilir. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tv100'de ekrana gelen Memleket programında açıklamalarda bulundu.

SEÇİM KAZANILIRSA NE OLACAK?

Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni konumlarına ilişkin atılacak adımları anlatan Bülent Kuşoğlu, iki ismin hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacağını dile getirdi.

CHP'den Akşener'i kızdıracak İmamoğlu ve Yavaş çıkışı! İki görevi aynı anda yapamayacaklar

"SAYIN KILIÇDAROĞLU YAPTIRMAZ"

Kuşoğlu şunları söyledi: "Seçimleri kazandıktan sonra hemen iki belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti’ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024’teki yerel seçim) Mart’taki süreye göre bir değerlendirme yapılacak. İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır."

O TARİHE DİKKAT ÇEKTİ

Kuşoğlu, "14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. 'Belediyelerdeki yapılacak işler var' denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

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