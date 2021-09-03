Antalya'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylüle kadar uzatıldıSON DAKİKA! MHP Lider Bahçeli'den seçim barajı açıklamasıFenerbahçe, Porto'nun sol beki Zaudi Sanusi için girişimlere başladı!CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklamaAtnan isminin anlamı nedir, Atnan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gaziantep'te facia: İki minibüs çarpıştı, 10 yaralı!3 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Tekal isminin anlamı nedir, Tekal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar 2021?Sağın isminin anlamı nedir, Sağın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklama

CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın konuk olduğu bir Youtube programında, kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadınla ilgili anlattığı anı çok konuşulmuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mevzusu konuşulan olaya sert tepki gösterip , "Toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklama

CHP'nin Yerel Yönetim Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı olan Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla ilgilendirmediğinin altını çizerek "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Özcan hakkında disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığı sorulunca Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.

CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklaması

YABANCI UYRUKLULARIN YARARLANDIĞI BELEDİYE HİZMETLERİNE ZAM İSTEMİŞTİ

Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu ili sınırları içerisinde bulunan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önerisi sebebiyle eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Torun, şunları söyledi:

"O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz."

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT