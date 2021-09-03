CHP'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında açıklama

CHP'nin Yerel Yönetim Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı olan Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada Özcan'ın şahsi düşüncesinin partiyi asla ilgilendirmediğinin altını çizerek "Ama toplumun değerlerine aykırı veya toplumun hassasiyetlerini rencide edici hiçbir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Özcan hakkında disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığı sorulunca Torun, "Partinin yetkili kurulları var onlar değerlendirirler, şu an için başlatılmış soruşturma yok." diye konuştu.

YABANCI UYRUKLULARIN YARARLANDIĞI BELEDİYE HİZMETLERİNE ZAM İSTEMİŞTİ

Tanju Özcan'ın bir süre önce Bolu ili sınırları içerisinde bulunan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önerisi sebebiyle eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Torun, şunları söyledi:

"O zaman da doğru bulmadığımız söyledik. Kendi görüşü olduğunu dile getirdik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. İnsanların hassasiyetlerini bilmek lazım. İnsanların duygularını anlamak lazım. Orada tabii ki espri yapmaya çalışıyor ama bu işin esprisi, şakası veya şunu bunu olmaz."