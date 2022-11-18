CHP'den istifa etmişti! Aslı Baykal, AK Parti'ye geçecek mi? İşte verdiği yanıt...

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar sonrası açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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CHP'den istifa etmişti! Aslı Baykal, AK Parti'ye geçecek mi? İşte verdiği yanıt...

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Kararı sonrası sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımda bulunan Aslı Baykal şunları yazmıştı:

"Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrı milli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye’yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum.

Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrı milli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız. Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrı milli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım."

CHP'den istifa etmişti! Aslı Baykal, AK Parti'ye geçecek mi? İşte verdiği yanıt...

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Baykal'ın paylaşımları sonrası AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu konuda Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan Baykal şu ifadeleri kullandı:

“Ben sadece görüşlerimi paylaşıyorum. Teorik bir çerçeve çiziyorum. Hiçbir siyasi angajmanım yok”

CHP'den istifa etmişti! Aslı Baykal, AK Parti'ye geçecek mi? İşte verdiği yanıt...

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