CHP'li Alpay Antmen'in yaptığı itirazlar reddedildi! Mahkeme karar doğru dedi

Mersin Barosu eski Başkanı ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve akrabası Ayşe Banu Atakan’ın yargıya taşıdığı olay geçen sene mayıs ayında yaşandı ancak geçmişi daha da önceye dayanıyor. Şöyle ki Banu Atakan’ın 23 Haziran 2019 seçimlerinden bir gün önce TEM Otoyolu İstanbul Ümraniye mevkiinde ‘emniyet şeridi ihlal’ nedeni ile bin 2 trafik cezası bulunuyor.

Kendisine ait olmayan araç ve ceza için CHP'li Alpay Antmen itirazda bulunurken Banu Atakan da kendi ismine kayıtlı aracını Antman’a tahsiste bulunduğunu ve olay esnasında fiilen onun kullanımda bulunduğunu söyleyerek itiraz dilekçesi imzaladı. Antmen ve Atakan ceza yazılamayacağını söyleyerek araçta "TBMM Milletvekili Ek Araç Giriş Kartı" olduğunu gösteren belgeyi de içerisine ekleyip İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Dilekçeyi yanıtlayan cezayı kesen kurum, idari yaptırım kararının yasa ve usule uygun olduğunu belirtti.

RUHSAT SAHİBİ OLMAYANIN İTİRAZ ETMEYE HAKKI YOK

Kesin kararını veren Sulh Ceza Hakimliği, idare tarafından düzenlenen tutanak ile emniyet şeridi ihlalinin sabit olduğunu ve bu suç nedeniyle idari yaptırımın yasa ve usule uygun durumda olduğunu vurguladı. Hakimlik aracın Alpay Antmen'in ismine kayıtlı bulunmadığı halde itirazda bulunduğuna dikkat çekerken ruhsat sahibi olmadığından dolayı itiraz etmeye hakkı olmadığını belirtti.

Hakimlik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nün dosya içerisinde raporunun bulunduğunu belirtirken , "Polnet kayıtlarında milletvekilinin kullandığı araç şerhinin araçta bulunmadığı belirtildi, aracın ise emniyet şeridini kullandığı dosyaya gelen elektronik denetim sistemi(EDS) görüntüsü ile sabit" dedi. Araçta bulunan TBMM kartının sadece meclise girişte kolaylık için düzenlendiği söyleyen hakimlik, aracın sahibi ve aracı kullandığını söyleyen milletvekiline görevi gereği araçta koruma şerhi ve araçta bulunmadığı zaman emniyet şeridini kullanma imtiyazını sağlamayacağı vurgulandı.

ÇİFTE RET

Antmen ve akrabasının usule uygun olmayan itiraz dilekçesi verdiği belirtilen kararda, ikilinin yaptığı başvuru dilekçesinde de aracın kimin tarafından kullanıldığında de değinmedikleri araç üzerinde aracın milletvekiline ait olmadığı ve koruma şerhi bulunmadığının altı çizildi. Antmen’in taraf sıfatı olmadığını belirterek itirazın reddedilmesine karar veren hakimlik, diğer bir ret kararı da idari yaptırımın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek akrabası Ayşe Banu Atakan'ın itirazına verdi.

YARGITAY KARARI REDDETTİ

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen kanun yararına bozma başvurusunda bulundu. Başvuru için değerlendirmede bulunan Yargıtay, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararı doğru kabul ederek başvuruyu reddetti.

KAYNAK: SABAH