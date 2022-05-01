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  3. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinden skandal! 'Ramazan Şenliği' dediler, resmen dalga geçtiler! Yarı çıplak dansçı çıkaran Muhittin Böcek'e tepki yağdı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinden skandal! 'Ramazan Şenliği' dediler, resmen dalga geçtiler! Yarı çıplak dansçı çıkaran Muhittin Böcek'e tepki yağdı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in düzenlediği Ramazan şenliğinde yarı çıplak dansçının çıkması tepki topladı.

CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 'Ramazan etkinliği' sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ramazan ayının maneviyatına uygun olmayan bir şekilde yarı çıplak kadının dans etmesi hoş karşılanmadı.

Sahnedeki reklam panolarında "2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz" yazısı gözükürken Muhittin Böcek ismi de yer aldı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesinden skandal! 'Ramazan Şenliği' dediler, resmen dalga geçtiler! Yarı çıplak dansçı çıkaran Muhittin Böcek'e tepki yağdı!

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sahnede roman havası eşliğinde çıplak kadının dans etmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal medyada tepki mesajları paylaşan vatandaşlar CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i sert sözlerle eleştirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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