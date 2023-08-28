CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!

Haber 7 yazarı Zekeriya Say, bu günkü köşe yazısını Çanakkale orman yangını sırasında yurtdışında olan belediye başkanı Ülgür Gökhan'ı çok manidar bir başlıkla "Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü"! yazı ile yerden yere vurdu.

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CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!

Geçtiğimiz hafta Çanakkale'de çıkan orman yangınında Çanakkale ile birlikte Türkiye el ele verip canla başla yangın söndürme mücadelesi verirken gözler hiç ortalarda olmayan belediye başkanı Ülgür Gökhan'ı aramış sonradan anlaşıldıki başkan Gökhan’ın o sırada yurt dışında olup geri dönme zahmetinde bulunmayıp uzaklardan "İnşaallah yangın söner" mesajlar atması tepkilere neden olmuştu.

Haber 7 yazarı Zekeriya Say, bu günkü köşe yazısını Çanakkale orman yangını sırasında yurt dışında olan belediye başkanı Ülgür Gökhan'ı çok manidar bir başlıkla "Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü"! yazı ile yerden yere vurdu.

Haber 7 yazarı Zekeriya Say'ın bu gün ki köşe yazısından bir bölüm.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözleri üzerine, Çanakkaleli çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanmasını isteyen AK Partili Meclis Üyesi Esra Yüksel’in talebini, “Bu talebinizi Kılıçdaroğlu’na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir meclis değil” sözleriyle geri çevirmesi...

Eğer bunlar hizmetse, CHP’li Başkanın 21 yıllık karnesi böyle…

Evet!

Hizmet yerine nefret üreten CHP’li Ülgür Gökhan, koltuğa oturduğu günden beri Çanakkale’ye bir çivi bile çakmadığı gibi kentin en zor zamanlarında ise sırra kadem bastı.

2017 yılın başlarında Çanakkale’de yaşanan ve 100’ü aşkın ailenin zarar gördüğü depremlerde AFAD ve Kızılay gece gündüz demeden yaraları sararken, ortadan kaybolan CHP’li başkan…

Bu defa da 22 Ağustos'ta, Çanakkale’nin Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan ve tam 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alanı küle çeviren yangın felaketi sırasında ortalıkta gözükmedi.

Ardından, yangın başladığı sıralarda CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yurt dışına tatile gittiği anlaşıldı.

İddialar sonrası Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Başkan Gökhan’ın “Yangının başladığı gün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatışının yapıldığı” duyuruldu.

Sonrasında ne olsa beğenirsiniz?!

Atatürk’ün kurduğu partiden Çanakkale Belediye Başkanı seçildiği halde, Çanakkale’nin ciğerleri yanarken kendisini “Türk hekimlerine emanet etmek” yerine tedavi için tey Amerika’ya giden ve “umarım söner” diyerek yangının sönmesini bekleyen CHP’nin “Pilavcı Başkanı…”

Hasta yatağından kalkıp apar topar ülkeye geldi ve cumartesi gecesi dünya evine giren Özel Kalem Müdürü Sevil Albay ile Niyazi Murat Eruçar çiftinin, rakının su gibi aktığı düğününe katılarak nikâhlarını kıydı.

CHP’liler ise bu ucuz mizansen karşısında resmen dut yemiş bülbüle döndü…

Oysa bu rezilliği yapan bir AK Partili Belediye Başkanı olsa, hem “hain” hem de “doğa düşmanı” ilan edilirdi.

Türk hekimleri dururken, neden Amerika’ya koştuğu sorgulandı.

Kellesi alınana kadar da hiçbir CHP’li susmazdı.

Fakat CHP’li olunca üç maymunu oynuyorlar…

Bunlar işte bu kadar yüzsüzler!

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