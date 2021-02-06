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  3. CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası!

CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası!

İzmir'in Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP’li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası!

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı hakkında, sosyal medya hesabından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret içerikli paylaşım yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı. 

Sonuçlanan davada Karakayalı 7,5 ay hapis ceza alırken, hükmün açıklanmasının ileri bir tarihe bırakıldı. Öte yandan Karakayalı’nın birkaç olaydan dolayı devam eden davalarının daha olduğu ortaya çıktı. 

CHP’li Belediye Başkanı’na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası verildi

NE OLMUŞTU?

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden "Biz pilavı eliyle yiyen, deve sidiği içen, kadın aşağılayan Arab’ın ümmeti değiliz" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.

Hz Muhammed’e hakaret içerikli paylaşım üzerine, hem takipçileri hem de diğer sosyal medya kullanıcıları Karakayalı’ya yoğun tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Karakayalı hakkında İlçe Kaymakamlığı tarafından dava açılmıştı.

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