Chp'li belediye başkanlarından Erdoğan'a çirkin tavır!

29 şehrin büyükşehir belediye başkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyum olarak atanan isimler de katıldı.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN SKANDAL DAVRANIŞ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında ise başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li büyükşehir belediye başkanları ayağa kalkmadı.

SAYGISIZLIĞIN BU KADARI!

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden ancak bir cevap alamadığını söyleyen İmamoğlu'nun yaptığı saygısızlık dikkat çekti.