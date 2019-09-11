Chp'li belediye başkanlarından Erdoğan'a çirkin tavır!
Bugün Külliye'de büyükşehir belediye başkanları ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verildi. Toplantıya ise Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li başkanların yaptığı saygısızlık damga vurdu.
29 şehrin büyükşehir belediye başkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyum olarak atanan isimler de katıldı.
CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN SKANDAL DAVRANIŞ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında ise başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li büyükşehir belediye başkanları ayağa kalkmadı.
SAYGISIZLIĞIN BU KADARI!
Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep eden ancak bir cevap alamadığını söyleyen İmamoğlu'nun yaptığı saygısızlık dikkat çekti.
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