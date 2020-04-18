CHP'li belediyeden koronavirüs fiyaskosu!

Olay, Küçükçekmece'deki bir apartmanda gerçekleşti. Bir vatandaş Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Komşularım korona sebebiyle hastanede. Aralarında yoğun bakımda olanlar var. Ambulans ekibi, binamızın acil dezenfekte edilmesi gerektiğini söyledi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Cebi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekiplerinize ulaşamıyorum. Ne yapalım Ağrı Belediyesi'ni mi arayalım?" ifadelerini kullandı.

Paylaşım üzerine Küçükçekmece Belediyesi "Talebinizle ilgili lütfen bizimle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Bizler Küçükçekmeceli komşularımızın tam yanındayız. Sizlerle birlikte bu süreci aşacağız" yanıtını verdi.

Mağdur vatandaş, Küçükçekmece Belediyesi'nin paylaşımını şu şekilde yanıtladı:

Sağlık gibi en hayati konu için ekiplerinizi aradığımda ilaçlama yapabilmemiz için "Koronadan ölü olması lazım" diye bir ekibiniz var. Bunların ses kayıtları sizde mevcuttur. Sabahtan beri aramamıza rağmen tweet gündeme gelince dönüyorsunuz. Yazıklar olsun!

Vatandaşın paylaşımını gören Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan paylaşımında Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'yu etiketleyerek "Başkanım lütfen ekipleriniz arkadaşla iletişime geçebilir mi? başka çare yok, 2024'de kadar böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Göksu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın paylaşımına "Başkanım uzaklarda olsak da gönüller bir olunca hizmetlerimiz daim olur. Mesele sağlık olduğu için ekiplerimizi yönlendirdim, geçiyorlar." ifadelerini kullandığı bir paylaşımla yanıt verdi.