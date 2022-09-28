CHP'li Can Ataklı HDP savunuculuğuna başladı! İYİ Partilileri yerden yere vurdu yetmedi bir de küfür etti!

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı İYİ Parti'nin HDP ile aynı masada oturmamak istememesine E hadi *** git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver" sözleri ile tepki verdi.

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CHP yakınlığı ile tanınan ve kendine ait Youtube kanalından canlı yayında gündeme dair bazı konuşmalar yapan gazeteci Can Ataklı, Meral Akşener'in "HDP'nin olduğu yerde biz olmayız." sözlerine küfürler savurarak karşılık verdi.

CHP'li Can Ataklı HDP savunuculuğuna başladı! İYİ Partilileri yer yere vurdu yetmedi bir de küfür etti!

"HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna verdiği "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" sözleri sonrası 6'lı masa ilk olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener tepkisini dile getirmişti.

Meral Akşener "HDP’nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadeleri ile HDP ile aynı masa oturmayacaklarını net bir şekilde belirtmişti.

CHP'li Can Ataklı HDP savunuculuğuna başladı! İYİ Partilileri yer yere vurdu yetmedi bir de küfür etti!

İYİ PARTİLİLERE KÜFÜRLER SAVURDU

Gazeteci Can Ataklı da Meral Akşener'in o sözleri sonrası "Garip bir şekilde aynen HDP'yle yan yana aynı onlarla yan yana gelirsek olamaz filan gibi ahmakça diyeceğim. E o zaman ***** git Erdoğan'a ver o zaman. Bak artık bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Neden biliyor musun? Akıl ve mantık dışı bir şey. Burada hiç komplekse girmenin alemi yok kardeşim.
Hiç kimse HDP'yle iş birliği yapmıyor. Onunla efendim işte organik bağ kur, ortak hükümet kur falan kimse demiyor..." ifadelerinin kullandı.

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