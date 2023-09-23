CHPli gazeteci Barış Yarkadaş için flaş "Kadıköy" iddiası! Yalanlama bile gelmedi!

Son dönemlerde değişim kavgalarının yaşandığı CHP'de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu sıkça eleştiriliyor.

Bu durumla ile birlikte partililer değişimcilerin başını çeken Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu etrafından ikiye bölünmüş durumda.

Değişim tartışmaları başladığından beri Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan isimlerden biri de CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş...

Yarkadaş son dönemlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na değim yerindeyse toz kondurtmuyor.

ENVER AYSEVER ALTINDAKİ GEREKÇEYİ AÇIKLADI

Gazeteci Enver Aysever, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında "Barış Yarkadaş Kadıköy Belediye Başkanlığı için çalışmalara başladı" dedi.

EN KESKİN KILIÇDAROĞLU SAVUNUCUSU...

Barış Yarkadaş son dönemde CHP içindeki yenilikçilere özellikle de Ekrem İmamoğlu'na karşı sert söylemleriyle dikkat çekiyordu. Yarkadaş, 'değişimciler' kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Meral Akşener'e karşı da sert çıkışlar yapıp, "200 metre ileride AK PARTİ binası var… Gitmişken kayıt da yaptırsaydınız" paylaşımıyla dikkat çekmişti.

YALANLAMA GELMEDİ

Gazeteci Enver Aysever, katıldığı canlı yayında Barış Yarkadaş'a ilgili flaş bir iddiada bulundu. "Barış Yarkadaş Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için çalışmalara başladı" diyen Enver Aysever, Gürsel Tekin'in de İstanbul il başkanlığı için çalışma yaptığını söyledi. Enver Aysever'in iddialarına Gürsel Tekin'den ve Barış Yarkadaş'tan bir yalanlama gelmedi.

Haberin Devamı

Kaynak: İnternet haber & Bölge Gündem